Państwo powinno dawać pracodawcom ulgi / zachęty do pracy zdalnej, dużo stanowisk nie ma potrzeby dojazdu do biura (nie tylko IT), obecnie są narzedzia, to by z automatu odebrało te 2h życia dziennie na dojazdy.



Ja tu widzę same plusy dla Państwa,

- długofalowo rozładuje to korki

- aktywizacja mniej rozwiniętych regionów (nie ma już potrzeby mieszkania w centrum warszawy)



Tak to ludzie muszą się wpychać w centrum które jest już i Pokaż całość