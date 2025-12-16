Nie ma się czym chwalić ale byłem tam na wytrzeźwiałce - straszne s--------y. Za odmowę rozebrania się do rosołu buła na ryj i bluza na łeb a to był dopiero początek. Ukradli też portfel z gotówką, ale kto pijanemu uwierzy. Ogólnie w Polsce nadal sowieckie zezwierzęcenie we wszelkich służbach porządkowych i wiedziałem o tym zanim stało się to modne po strajku kobiet czy przedsiębiorców. Określenie psy nie wzięło się z czapy, a Pokaż całość