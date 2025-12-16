32-latek umiera z przyczyn naturalnych w gdańskim areszcie.
Mężczyzna aresztowany tymczasowo umiera w gdańskim areszcie. Rodzinę poinformowano dopiero po 3 dniach (chyba chcieli się upewnić, że nie zmartwychwstanie). Prokuratura, oczywiście, nie doszukuje się udziału osób trzecich. Morderstwo bez winnych ?SympatycznyWiewior
Komentarze (18)
JESZCZE nie ma. Może jak sie odpowiednio nagłośni to trudniej będzie o machlojki na sekcji i ubiegłych?
I na to samo co Białoruś, zasługuje.
Napisz, jak umrze.
Jakie zaraz morderstwo. Pewnie chłop miał problemy ze zdrowiem o których sam nie wiedział, doszedł ciężki stres z powodu aresztu i wykitował. Pomocy nie otrzymał bo tam mają aresztantów w d*pie i teraz jest przypał.