Tysiące Węgrów na ulicach Budapesztu. Protest przeciw przemocy i rządom Orbana
Tysiące mieszkańców Budapesztu przemaszerowało w sobotę przez centrum miasta w proteście przeciwko przemocy wobec dziecizyneks
Kiedy PiS był u władzy, to wszelkie protesty wkurzonych ludzi to były "zamieszki wywołane przez niemieckich agentów oraz garstki huliganów sponsorowanych przez Sorosa". Jak TERAZ PiS organizuje protesty, to są na nich JEDYNIE "Polacy Z Krwi I Kości, Prawdziwi Patryjoci Stojący Murem Za Jedynie Słuszną Partią Pobłogosławioną Przez Najświetszą Panienkę I Papieża Polaka..." i cośtam dalej.
@Linnior88: Jednak to działa w obu przypadkach.
Grunt, że cel utrzymania władzy jest osiągnięty.
BTW, w Polsce podobnie, a nawet lepiej/ gorzej - zawsze z drugiego fotela steruje pewien prezes.
;)
@Linnior88: Och, w Polsce nawet prezydent szanuje kotki, tygryski i niedźwiadki, a z ogoloną głową mu do twarzy ;)
W 2009 roku wraz z żoną przeprowadził się do Brukseli, gdzie Varga Judit została jedną z doradczyń politycznych ówczesnego posła do PE Jánosa Ádera . Od 2010 roku kontynuował karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu.. W 2011 roku, podczas węgierskiej prezydencji w UE, dołączył
p0lak węgier dwa bratanki ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Czemu rząd Orbana bije dzieci? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://x.com/panyiszabolcs/status/1999580833607229774
