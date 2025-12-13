Co ciekawe główny organizator tych wszystkich protestów przeciwko Orbanowi - Péter Magyar do 2024 roku był również członkiem Fideszu ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )



W 2009 roku wraz z żoną przeprowadził się do Brukseli, gdzie Varga Judit została jedną z doradczyń politycznych ówczesnego posła do PE Jánosa Ádera . Od 2010 roku kontynuował karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu.. W 2011 roku, podczas węgierskiej prezydencji w UE, dołączył Pokaż całość