W jednym miejscu widzę że twierdzili że do zbliżenia doszło za zgodą kobiet, później w oświadczeniu Kornackiego że do żadnych kontaktów płciowych nie doszło i tak potwierdził biegly. Same teoretyczne poszkodowane nie chciały składać zawiadomienia tylko że oskarża ich koleżanka której tam nie było tylko przez telefon słyszała że gwałcą. Gdzieś pisali że laski były lesbijkami...Ehhhh ;)