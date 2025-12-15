Oskarżeni o g---t dziennikarze TVN Turbo uniewinnieni
Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk zostali oskarżeni o g---t na dwóch kobietach. Po trzech miesiącach od pierwszej rozprawy.Viarus_
Komentarze (64)
@jfrost: Przeczytaj artykuł. To nie rzekome ofiary zgłosiły sprawę, tylko ich koleżanka, której nawet nie było w mieszkaniu, weszła do niego dopiero rano - najpierw przez cały wieczór nagrywała mężczyzn, a później szantażowała. Gdy nie otrzymała pieniędzy, zgłosiła, że zgwałcili oni jej koleżanki (link). Mam nadzieję, że to nie koniec sprawy - teraz czas na pozew panów, mam nadzieję, że zniszczą babę.
W jednym miejscu widzę że twierdzili że do zbliżenia doszło za zgodą kobiet, później w oświadczeniu Kornackiego że do żadnych kontaktów płciowych nie doszło i tak potwierdził biegly. Same teoretyczne poszkodowane nie chciały składać zawiadomienia tylko że oskarża ich koleżanka której tam nie było tylko przez telefon słyszała że gwałcą. Gdzieś pisali że laski były lesbijkami...
Ehhhh ;)
@adam-mleczny: To nie jest przyznawane z automatu - muszą teraz wytoczyć proces cywilny osobie, która ich pomówiła...