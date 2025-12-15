iRobot - producent robotów sprzątających właśnie zbankrutował
Producent robotów Roomba właśnie zbankrutował, bo nie mógł już dłużej konkurować z chińskimi markami Ecovacs i Roborock. Ostatecznie firma została wykupiona przez swojego również chińskiego podwykonawcę czyli Picea Robotics. I w ten właśnie sposób Chiny zdominowały rynek robotów sprzątających.Jossarian
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 132
- Odpowiedz
Komentarze (132)
najlepsze
@laress:
Że będą mieć sektę klientów. Że to produkt premium itp. itd... Jak widać roboty sprzątające to nie ta sama półka co gotujący garnek, czy odkurzacz pionowy firmy na D.
1. Załóż firmę, która przynosi zyski.
2. Bądź chytrusem, który nie chce uczciwie płacić wynagrodzenia pracownikom i podatków, więc przenieś produkcję do Chin.
3. Chińska konkurencja dotowana przez rząd ciebie wykańcza, więc chiński podwykonawca wykupuje twoje aktywa i przejmuje technologie i dane użytkowników.
4. Brak profitu.
Profit jest tylko to bardziej skomplikowane. Dzisiejsze korporacje to rak, gdzie malutka grupka w zarządzie i CEO są zainteresowani tylko tym, żeby były zyski przez parę lat kiedy zarządzają i czerpią z tego zyski.
Oni mają w nosie jakie efekty przyniesie to dla kraju czy pracowników.
Dlatego zwykłego człowieka stać na coraz mniej a wieprzki na szczytach najbogatszych ludzi mają już tyle kasy, że nie wiedzą co z tym
Chyba każdy wie co te urządzenia potrafią i że wszędzie nie będą działać
-produkcje zrzuć na podwykonawców z Chin
-Dysponuj tylko marką, za którą żadasz więcej niż konkurencja
- Płacz że podwykonawcy stworzyli własną markę i cię wygryźli z interesu
Pic rel ( ͡° ͜ʖ ͡°)