Przede wszystkim wprowadzić zakaz łączenia pracy w państwowej służbie zdrowia z prywatną praktyką. A nowym lekarzom po darmowych studiach lekarskich nakaz pracy w państwowej służbie zdrowia przez okres co najmniej 3 lat. Nie chcesz pracować dla państwa to płacisz za całe darmowe studia podwójną stawkę. Lekarzom zatrudnionym na państwowym etacie podnieść gażę tak żeby nie chcieli przechodzić do prywatnych przychodni.