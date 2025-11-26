Pomimo milionowych strat wielu spółek węglowych, górnicy nadal mogą liczyć na doroczne „karpiowe” – dodatkową premię przedświąteczną, która sięga nawet kilku tysięcy złotych. To tylko jedna z licznych dopłat i bonusów, które utrzymują sektor w nieproporcjonalnie wysokich kosztach osobowych. Podczas gdy zwykli pracownicy w innych branżach nie dostają żadnych świątecznych bonusów, w górnictwie standardem jest nie tylko „karpiowe”, ale i inne dodatki socjalne, nawet gdy firma balansuje na granicy deficytu.
Czy naprawdę taki system wspiera branżę, czy tylko utrwala rozdawnictwo kosztem podatnika?
Komentarze (63)
najlepsze
Ponadto:
Nagroda Kopalnianego Krecika Miesiąca
Złoty
Orderu Trzeźwego Poranka
Także dopóki górnicy nie zostaną przekupieni jakąś astronomiczną kwotą albo nie wyginą z przepicia to nic się nie zmieni :/
@SaperX: Ja pamiętam peło jeszcze jak podżegali do strajków lekarzy i pielęgniarki, a Hanka Gronkiewicz przynosiła kanapki do białego miasteczka pod KPRM xD
Inaczej mówiąc: pracodawca musi część puli na wynagrodzenia odłożyć na konto, które do dyspozycji ma specjalna komisja "socjalna", czyli w praktyce baby z kadr i związkowcy. To nie jest pomysł górników, tylko naszych rządzących, którzy takie rozwiązania wdrożyli ze trzydzieści lat temu, aby związkom dać marchewkę, którą mogą sobie kupować załogę.
Te przepisy dotyczą wszystkich zakładów
Firma mojej siostry ma około 400 pracowników a bon na święta to 600 PLN a nie kilka tysięcy.
"Jeżeli w "innych firmach", o których piszesz takich benefitów nie ma, to znaczy, że kasę w tych firmach rozdają między sobą janusze i grażynki ze związków zawodowych na ich prywatne imprezy "związkowe" albo inne dofinansowania do wycieczek czy pielgrzymek."
Człowieku. Jesteś albo p----------y albo z ZZ ryli z kopalni.
Obstawiam to drugie bo tak aż tak bardzo p------------h w Polsce nie ma za to pasożytów ZZ jak najbardziej.
A tak na poważnie, to karp jest narodową tradycją, więc jest w kręgu zainteresowań uśmiechniętej trollowni.
Niby konserwy, a nie doceniają historii.
( ͡° ͜ʖ ͡°)