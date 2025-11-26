"Jeżeli w "innych firmach", o których piszesz takich benefitów nie ma, to znaczy, że kasę w tych firmach rozdają między sobą janusze i grażynki ze związków zawodowych na ich prywatne imprezy "związkowe" albo inne dofinansowania do wycieczek czy pielgrzymek."Człowieku. Jesteś albo p----------y albo z ZZ ryli z kopalni.Obstawiam to drugie bo tak aż tak bardzo p------------h w Polsce nie ma za to pasożytów ZZ jak najbardziej.