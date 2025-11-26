Sklep nike.com nie respektuje zasad o pokazywaniu najniższej ceny z 30dni
Sklep nike.com nie respektuje zasad o pokazywaniu najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką - kłamią pokazując zawyżoną cenę.mandamin
Komentarze (143)
kiedyś na zalando mieli bug w systemie który powodował że do systemu przewoźnika przekazywali dane o paczce z uciętym adresem, chyba wycinąło nr domu i mieszkania
i też zamówiłem, paczka szła z Niemiec 2 dni po to żeby w Polsce odbić sie z powrotem i wrócić do nadawcy
na infolinii powiedzieli że wszyscy w PL tak mają i walczą z
@Mauro666: no to obudz te wielkie uokik, dawaj. zaloze sie o 100zl ze odpowiedza "ok dziekuje za zgloszenie"
@spyypl: to prawda, bo mają auto responder xD
@Jezyk19: protip, dlatego trzeba patrzeć na wkładkę w formacie japońskim JPY, tam wyświetla w cm, i jeśli nie walił w c---a to dobrze przyjdzie. A że jednak większość wali