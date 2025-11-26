Ten sklep to ciężka patologia. Kiedyś mi anulowali zamówienie bo nie zgodziły im się dane konta w ich sklepie z danymi z karty, którą płaciłem - żadnego powiadomienia, zwrotu pieniędzy, nic, po prostu sobie anulowali. Zjarzyłem się po ponad tygodniu będąc zniecierpliwiony długim oczekiwaniem, oddali hajs dopiero jak zbeształem ich w mailu.