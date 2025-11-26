Pijany biznesmen w Darłowie. Sędzia nie zabrała mu nawet prawa jazdy. Umorzenie
Mariusz Sz., były szef Urzędu Morskiego w Darłowie, został przyłapany przez policję za kierownicą samochodu. Miał 1,8 promila. Sędzia w Sławnie warunkowo umorzyła wobec niego postępowanie. Nie stracił nawet prawa jazdy. Prokuratura nie odwołała się od wyroku!specoolator
Komentarze (150)
A najgorsze w tym wszystkim jest to, że pani sędzi włos z głowy nie spadnie, a motłoch pogada, oburzy się trochę, a potem zapomni.
Nie napisałem, że wcześniej działały sprawnie. Napisałem, że PiS obiecywał ich usprawnienie ale skupił się na zapewnieniu sobie bezkarności zamiast na usprawnianiu.
Tymczasem Areczek z 0,21 ‰, któremu nie zeszło jeszcze po wczorajszym piwku przy meczu, ma zrujnowane kilka lat życia.
Warto, żeby dane tej sędziny było powszechnie znane. Zdjęcia niestety nie znalazłem.
I znów będę nudny - Prokuratury Rejonowe jak i Sądu Rejonowe to jedna wielka porażka Państwa. Kto mieszka w Polsce powiatowej i poznał te organy to się nie śmieje.
Sądy i Prokuratura Rejonowa jest w rękach lokalnych władz i lokalnych biznesmenów. Sprawy, choć oczywiste, są umarzane. Z kolei podpadnij komuś z
@ZolniezMordoru: Co nie zawsze się udaje. A w okręgówce dostaniesz znajomego sędziego z rozprawy w rejonówce. A koledzy nie są chętni do podważania swoich wyroków.
@sajmonm: Tylko Sądy Rejonowe nie podlegają (w teorii) lokalnym Samorządom!
Co do lokalnych Samorządów to polecam cykl (ale inne audycje, czy książki, które napisał) redaktor
