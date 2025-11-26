Gdańsk - jest wyrok w sprawie wałka na wynajem 15 owiec za 150 k zł.
Pamiętacie aferę z przed 3 lat, gdzie urzędnik zrobił wał na 150k zł za wynajem 15 owiec ? Właśnie dostał wyrok na 3 000 zł grzywny i rok w zawiasach. Sprawiedliwość k**wa mać.SympatycznyWiewior
Komentarze (121)
@slonecznyupal:
I to jeszcze może nie w procesie ciągnącym się od lat 90 do 20s? Xd
@BornToDie69: poki co ilosc pisiorow siega ilosci skazanych POpaprancow, czyli 0
@Xagog: w którym kolwiek burdelu zwanym urzędem. Jest w każdym mieście. Tylko, żeby tam pracę dostać to albo musisz być rodziną albo partyjniakiem w odpowiedniej chwili rządzącej partii.
Wałki są dla dyrekcji i znajomych dyrekcji.
Dla Pana, Panie Areczku jest praca z petentem.
https://krowoderska.pl/krakow-tlumaczy-sie-z-wynajecia-owcy-za-6150-zl-h-fotogeniczna-i-z-doswiadczeniem/
noź k---a, nie dość że powiatowe opustoszały z ludzi bo milenialsy i Z-tki spieprzyły do stolicy, to zaraz jeszcze kozy s-------ą za chlebem (a raczej trawą) do wojewódzkich, to co k---a zostanie na prowincji? drzewa? bo nawet jak w Warszawie płacą więcej za fotosyntezę to nie mają jak uciec ( ͡°