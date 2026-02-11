Czytanie ze zrozumieniem dla niektórych może się przydać. We wniosku jest stwierdzenie "ćwiczenia fizyczne mogą być tak samo skuteczne". To nie oznacza, że są tak samo skuteczne. Gdyby zerknąć do badań to nie dotyczy to np. ciężkiej depresji i jest tam kilka wyjątków. Zamiast budować tezę na jednym zdaniu, zachęcam do poczytania całego artykułu i zrozumienie go w pełni.