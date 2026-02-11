Badania: ćwiczenia fizyczne skuteczne w walce z depresją na równi z lekami
Badacze z Uniwersytetu James Cooka w Australii przeprowadzili meta-meta-analizę obejmującą tysiąc badań, w których brało udział łącznie 80k uczestników. Wnioski: ćwiczenia fizyczne mogą być tak samo skuteczne w walce z depresją jak leki i psychoterapia. Najelpsze korzyści dają ćwiczenia grupowe.AlexBrown
Tylko cały problem że wzięcie tabletki to 10s, a trening trwa godzinę co dla osób z depresją jest nie lada wyzwaniem, często niemożliwym.
Jak by to było łatwe, to by nie było problemem wyjście z takich stanów
założę się że jakby badanie odpowiednie przeprowadzić to by wyszło że pieniądze są jeszcze skuteczniejsze od leków i ćwiczeń w leczeniu depresji, a jednak jest masa ludzi z pieniędzmi i depresją
@Sinti: bez sensu, to chyba trochę za dużo powiedziane, jak najbardziej ma to sens, bo bez takich badań nie możesz nawet być pewien czy ćwiczenia mogą pełnić taką rolę, a tutaj masz badanie które pokazuje że to jeden z lepszych sposób.
Z takimi informacjami jest jak
@Logytaze: masz 5kg mózg? To chyba jesteś tym słynnym 200IQ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@test_loginu: @Altar bo źle ćwiczenia dobieracie... Nikt wam nie każe chodzić na siłownię i dźwigać na maxa swoich możliwości. To wręcz prowadzi do przemęczenia i właśnie depresji. Można trenować jakieś inne ciekawe sporty, bez ekstremalnego wysiłku.