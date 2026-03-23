Służba zdrowia potrzebuje natychmiast OBOWIĄZKOWEGO prostego RCP dla lekarzy
RCP to skrót od Rejestracja Czasu Pracy. To system informatyczny, który automatycznie rejestruje i ewidencjonuje czas pracy pracowników w firmie. Zamiast papierowych list obecności czy ręcznego przepisywania godzin, system RCP robi to za Ciebie precyzyjnie, automatycznie i bez błędów.
najlepsze
Nawet jeśli tej fikcji jest parę procent, to pamiętajmy, że wydatki na NFZ to ponad 200 miliardów rocznie.
To jest wszystko konsekwentnie powiązane. Zmieni się tabelka w excelu to zmienią się (kiedyś) limity na studiach ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──
Podjeżdża doktor świeżutkim Volvo XC90 - podchodzi do drzwi, skanuje, wraca do auta - tyle go widzieli tego dnia. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ba, dobry informatyk to by sam kupił do domu taki system RCP żeby sprawdzić jak on działa i gdy go w jakimś szpitalu zapytają: "czy masz doświadczenie z systemem RCP?" on mógł z dumą odpowiedzieć: ""Tak! Mam! Ale niestety nie mam jeszcze doświadczenia komercyjnego w tej technologii, dlatego
To jakby naklejać plasterek na ranę postrzałową :)
@lentilek: Mała liczba lekarzy to jedno, natomiast elektroniczna rejestracja czasu pracy utrudni przyjazd do pracy i wyjście na 2-3h do swojego prywatnego gabinetu aby skasować kilka wizyt za 350 zł. Natomiast jeśli lekarz wyjdzie bo będzie chciał
I najważniejsze.....pracujesz dla NFZ albo na "prywatnym" - nie ma łączenia "budżetów" - już samo TO zmieniło by sytuacje...
Jakoś kierowcy ciężarówek potrafią z tego korzystać więc wykształcony pan lekarz sobie na pewno poradzi.