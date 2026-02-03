Koniec eldorado. Rynek pracy w IT się kurczy
Zwolnienia grupowe na stałe wpisały się w krajobraz branży IT, a niepewność utrzymuje się od kilku lat. Firmy ograniczają zatrudnienie, rośnie konkurencja o projekty, a próg wejścia do zawodu jest coraz wyższy. Eksperci mówią wprost: rynek zmienił się nie do poznania.Anakee
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 202
- Odpowiedz
Komentarze (202)
najlepsze
Nie. Firmy ograniczają zatrudnienie Polaków. Rajesh z Bengaluru dalej ma się świetnie, bo robi to samo za 1/5 stawki. A jak nie Rajesh, to Claude Code, który nie pyta o blokery, nie bierze L4 i nie potrzebuje owocowych czwartków.
@navaare: Bo informatykom wcale nic nie wysiada.
@sigillum: tak się składa, że mój ojciec był zawodowym spawaczem z uprawnieniami i ponad 40 lat expa. Na początku mojej przygody na rynku pracy z nim pracowałem, teraz jako programista nie dość, że mam większe pieniądze niż on miał kiedykolwiek to warunki pracy nieporównywalnie lepsze a wcale nie jestem w jakieś topce. Spawacz to ma dobrze jak załapie się do jakieś fabryki VW w Poznaniu a
@scoria: Jak zaczynałem pracę w IT 13 lat temu to nie było wyboru, bo nie było wystarczająco dużo seniorów.
@Pivoo: Też były blokery, większą role pełniła np. dobra uczelnia, ludziom nie mieściło się w głowie, że programista może nie mieć wykształcenia dziedzinowego, tylko jakiś tam kurs lub w ogóle być samoukiem, a na rekrutacji też nie było zmiłuj - algorytmy, wzorce projektowe i generalnie zadania, do których bez ww. dyplomu ani rusz.
Tzw. eldorado gdzie do IT
@Saeglopur: Trudno mi wyobrazić sobie lekarza robiącego sprint od poniedziałku do piątku i codziennie spowiadającego przed ordynatorem co robił wczoraj i co będzie robić dziś.
Bardziej wiarygodne źródło stanowi kolejka emerytów do lekarza.
Ci ludzie mają cykliczne incydenty kałowe jak tylko jakiś wskaźnik spadnie. A i tak potem wszystko przekłamują - to nie są dziennikarze. To są clickbaitowe hieny.
@rav2: Nie no, bardziej tak z rok. Przez cały 2024 rok dostawałem ok. 15 wiadomości miesięcznie na linkedinie. W 2025 było to już bliżej 3 miesięcznie.
Praca full remote jako standard
tysiące ogłoszeń
KRYZYS