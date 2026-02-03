U mnie w firmie były zwolnienia w "IT" i poleciała większość managerów, ale okazało się że to nie koniec i zaczynają powoli, bez większego rozgłosu zwalniać po jednym specjaliście co jakiś czas, a rekrutacje są całkiem wstrzymane... za to na każdym spotkaniu słyszymy jak to zacieśnia się współpracę z Indiami i że wcale was nie zastąpimy, będziemy działać wspólnie... ja już tylko siedzę i czekam kiedy padnie na mnie, bo coś czuję Pokaż całość