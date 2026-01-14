Lekarz ogólnopolskim rekordzistą w liczbie przepracowanych godzin.
Medyk z Sosnowca w ciągu roku przepracował w szpitalu 4881 godzin. Jego grafik utajniono.
Medyk z Sosnowca w ciągu roku przepracował w szpitalu 4881 godzin. Jego grafik utajniono.Patrykm
Żałosna konowałka
Najlepsze że w szpitalach wszyscy się muszą kartą odbijać: pielęgniarki, technicy, sprzątaczki...
Wszyscy oprócz konowałów którzy godziny wypisują sobie na fakturach i nikt tego w żaden aposób nie werefikuje ani nie podważa.
Tak znam ludzi pracujących w szpitalu wojewódzkim i wiem co mówię.
@SHOGOKI: (ಠ‸ಠ)
Powiedzmy sobie otwarcie, dojenie publicznych pieniędzy na kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy miesięczne w najskrajniejszych przypadkach w przeliczeniu na jednego pracownika, to jest zwykła kradzież nawet jeżeli odbywa się pod pozorem legalności.