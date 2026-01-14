365 dni w roku po 12h na dzień to 4380h. Not bad



Najlepsze że w szpitalach wszyscy się muszą kartą odbijać: pielęgniarki, technicy, sprzątaczki...

Wszyscy oprócz konowałów którzy godziny wypisują sobie na fakturach i nikt tego w żaden aposób nie werefikuje ani nie podważa.



Tak znam ludzi pracujących w szpitalu wojewódzkim i wiem co mówię.