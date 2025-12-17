No i już wiadomo jak ZUS będzie zapobiegał swojemu upadkowi:

1. w okresie przedemerytalnym bezie żądał płacenia składek i karał za ich niepłącenie

2. po osiągnięciu wieku emerytalnego stwierdzi że "praca pozorna" i emerytura się nie należy, zwrot wpłaconych pieniędzy też się nie należy.

Na razie dotyczy to małego grona osób, ale później w miarę zwiększania się braków kasy zaczną twierdzić nawet etatowcom:

- pański pracodawca od 30 do 20 lat temu wprawdzie wpłacał za pana Pokaż całość