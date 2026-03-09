Lekarz nowy rekordzista 0.4 mln zł miesiecznie pensji
Rekordowy kontrakt dla lekarza za pierwsze sześć miesięcy 2025 r. opiewał na 2,4 mln zł tyle zarobił lekarz. Daje to zarobki na poziomie 0.4 mln za 30 dni pracy. Myślicie że pojawią sie nowe rekordy?xpear
Komentarze (60)
@CuckolDDonald: Teraz czas na wojsko. A za dwa lata na Wykopie będą znaleziska o tym, że ktoś jest lekarzem i żałuje, że nie poszedł na zawodowego. ( ͡°( ͡° ͜
400 000 zł / 30 dni = 13 333 zł/dzien
Załóżmy, że pracowal 24h na dobę:
13 333zł / 24h = 555zł/h
Czy
Tak duża kasa przysłaniła im oczy że nawet nie mają godności ani honoru żeby spojrzeć na to