Lekarze w prywatnych gabinetach biorą majątek za to, co jest za DARMO na NFZ
Upodlenie narodu postępuje w tempie wykładniczym. Ludzie są tak głupi że płacą 1500zł za 10 minut smętnego ględzenia. Lekarze biorą miliony ale i tak znajdzie się jakiś baran co będzie kopertę wciskał albo jajeczka albo flaszeczkę ale prawdziwe eldorado dopiero się zaczyna. Szykujcie portfelePIAN--A_A--KTYWNA
Okulistka z ośrodka zdrowia na NFZ nie widziała problemu, ta dzisiaj powiedziała że 'nie będę komentować, ale oko wygląda jakby nie było leczone" i tym podobne. Jutro zabieg, ale utrata sporego % nie do odzyskania.
Tak że jesteś debilem i nie zapraszam do dyskusji.
@mindy-moo
A co do głupiego gadania na temat lekarzy - mówimy o specyficznych cwaniakach. Tych samych co nie mają czasu udzielić Ci pomocy ale spotkają się z Tobą by Ci wytłumaczyć że nie mają czasu ale jak poczekasz 30 minut to będzie czas ale prywatnie i za gotówkę.
I tacy zawsze będą. I trzeba ich
@not-sweet: jakbyś na moment przestał udawać kretyna to byś wiedział, że "za darmo" może znaczyć inne rzeczy w zależności od kontekstu, zresztą tak jak prawie każde inne słowo. W tym kontekście znaczy, że nie zapłacimy nic poza tym co aktualnie płacimy w podatkach.
@ly000: kretyna to udają ci używający takiej nomenklatury rodem z socjalizmu. Mówienie, że publiczna opieka zdrowotna jest za darmo tylko legitymizuje olewanie jej jakości przez wszystkich i powstawanie coraz większej patologii w prywatnej ochronie zdrowia. Ciężko przecież wymagać czegokolwiek od darmowej usługi, jeszcze może powinniśmy lekarzom przynosić prezent w kopercie tak jak nasze babcie, bo przecież są tak dobroduszni i leczą nas za darmo?
O dentystach to nawet nie wspominam bo zauważyłeś że siedzą cicho jak mysz pod miotłą :D? Tutaj 600zł za wypełnienie się
Dentyści często tak p------ą w stylu trzeba rozwiercić zęba bo nie wiadomo co w śodku, ale żeby tak rtg czy tomografie
NFZ - może i dostępne, pytanie kiedy? za miesiąc? trzy miesiące?
Natomiast wracając do stomatologii, gdy zadzwonię na rejestrację, to rzeczywiście terminy nieraz ponad pół roku na NFZ,
Płacą, bo te "10 minut smętnego ględzenia" prywatnie mają na drugi dzień, a nie za rok jak w NFZ.
Równie dobrze mógłbyś wyzywać od głupków tych, którzy w PRLu kupowali mięso na bazarze pięć razy drożej, zamiast stać dniami w