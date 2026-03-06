Oby tylko nikt nie wpadł na pomysł częściowej prywatyzacji służby zdrowia i konkurujących ze sobą funduszy zdrowia. Za przykład niech posłuży kolej. Do czego doprowadziło wpuszczenie na tory prywatnych przewoźników? Lepsza siatka rozkładów, przywracanie zlikwidowanych połączeń, bardziej atrakcyjne ceny, postępująca modernizacja sieci kolejowej i taboru. Czy naprawdę tego chcemy? A może dosypmy pieniędzy i zostawmy tak, jak jest? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )