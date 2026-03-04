Nie znam się na prawie ale czy to nie jest trochę strzał w stopę? Teraz będą musieli udowodnić że w Dragon złamali zabezpieczenia a skoro złamali to stąd już prosta droga do przyznania że w kodzie jednak coś było nie halo



A poza tym mają tupet, mam nadzieję że ktoś za to pójdzie w pasiaki i oby to nie był jakiś programista na którego to zwalą