Newag pozywa hakerów. Domaga się milionów złotych odszkodowania
Hakerzy z Dragon Sector i niezależnego Serwisu Pojazdów Szynowych zarzucili Newagowi stosowanie kodów w oprogramowaniu, by wyeliminować serwisową konkurencję. Spółka oddala te oskarżenia i składa pozwy o wielomilionowe odszkodowania.Anakee
Ależ oni mają tupet!
Czy jednak obecne prawo nie chroni sygnalistów?
Kancelarie chętnie taką sprawę sobie wpiszą w portfolio iż robią robotę pro bono dla Dragon Sector by mieć super biegłych pod ręką na przyszłość
@navaare:
A poza tym mają tupet, mam nadzieję że ktoś za to pójdzie w pasiaki i oby to nie był jakiś programista na którego to zwalą
to prawda
a
Zależy o co oskarżyli. Mogą iść w zaparte i oskarżyć o zniesławienie ¯\(ツ)/¯ osobiście mam nadzieję na wymianę całego zarządu, dyscyplinarki i wyroki dla osób odpowiedzialnych, ale pożyjemy, zobaczymy. Nie takim sprawom łeb ukręcano.
@Znachor_enjoyer: ale o tym każdy wie i co z tego?
Mają coraz lepsze deale, ostatnio nawet i bez problemu przetargi wygrywają i co?
- Branża kolejowa jest chora od dawna i nikt z tym nic nie robi.
- G---o firmy podchodzą do przetargów na przeglądy taboru i nikt nie jest w stanie sprawdzić jakości tych przeglądów
- Newag, a najprawdopodobniej sam zarząd Newagu (dział serwisu nie ma u nich możliwości modyfikowania kodu) widzi szajs i bezradność i w zamian prawdopodobnie wymusza na swoim pracowniku grube fikołki w oprogramowaniu (słabe te fikołki
To największe tego typu zamówienie w historii polskiej kolei. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 2,3 miliarda złotych brutto.
Są pod ochrona mafii dla tego włos im z głowy nie spadnie, a ci co ujawnili te ich oszustwa w kodzie
Reszta to kupa zlomu