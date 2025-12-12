Sprzedażowe Mission: Impossible. Czyli dom pod Wrocławiem za 5.25 mln
Agent w innym świecie, sprzedający w innym świecie, czyli poszukiwanie frajera na zakup.wojciech-ukryty
Komentarze (53)
najlepsze
Super pomysł !!! xD
Za który dali zreztą 3.5 miliona xD Ludzie to są jednak asy xD
Biorąc pod uwagę okolicę i widok z okna to jest to max.
Cena ofertowa +100%. Polska szkoła biznesu.
Kanał bardzo ciekawy, polecam inne filmy.
@Karol-Habryka: Serio? jak budujesz dom za 2.5 bańki to nie stać ich na "serwis sprzątający"? Przecież przyjedzie ekipa i raz na tydzień taki dom ogarnie w 2-3 godziny - sprzątanie, zmywanie, prasowanie (ekstra), 4x do roku szyby, etc... Przy takiej kasie sprząta się co najwyżej rozlaną herbatę, gruntowne sprzątanie raz na tydzień robi firma zewnętrzna.
Słyszałem parę historii gdy zakup przebiegał w podobny sposób jak kartofli.
Może tak jest, ale nie podając tej ceny lub podając cenę, która odbiega znacznie od rzeczywistości, zrażasz do siebie klienta, który patrzy na zakup domu racjonalnie. Więc może faktycznie jeśli ktoś szuka frajera to najlepiej milczeć, a jeśli ktoś chce zbudować z kupującym relację, to wtedy nie ma po co takich rzeczy ukrywać.