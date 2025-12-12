Ja mam ciary żenady już od oglądania samej prezentacji, czy tego domu nie można po prostu przedstawić rzeczowo, bez tego całego cyrku wokół? Argument tego komentatora, że jak baba powiedziała (czy to jest prawda to już inna kwestia), że wydała na dom i działkę 3.5mln, to jest jakieś sprzedażowe fo paux też jest bez sensu. Koniec końców klient porównuje sobie oferty na rynku i nie kupuje takiego domu jak kartofli w supermarkecie.