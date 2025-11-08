Przecież od czasów uruchomienia Pendolino "trwa" ta afera. Wszystkim pociągom obniżono priorytety, żeby pokazać, że Pendolino ma rekordowe wyniki czasowe.

Ale po paru latach, jak z tego zrezygnowano, to się okazało, że Pendolino ma czas lepszy od starych pociągów liczone w kilku minutach (co najwyżej).

Wszystkie pociągi, nawet jeśli znajdowały się wiele kilometrów od Pendolino i mogły śmiało jechać, musiały czekać te 20-30 minut, bo jedzie Pendolino. I stąd były te nieprawdziwe Pokaż całość