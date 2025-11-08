Afera na kolei. PKP naciskało by RegioJet jeździło wolniej niż Pendolino.
PKP w całej krasie - brak uczciwej konkurencji. Nikt inny nie może jechać tak samo lub szybciej niż Pendolino. RegioJet zapowiada wysłanie skargi do UOKiK oraz Komisji Europejskiej na PKP Intercity, której działania mocno utrudniają pracę RegioJet na Polskim rynku.krzywousty80
Komentarze (17)
najlepsze
Ale po paru latach, jak z tego zrezygnowano, to się okazało, że Pendolino ma czas lepszy od starych pociągów liczone w kilku minutach (co najwyżej).
Wszystkie pociągi, nawet jeśli znajdowały się wiele kilometrów od Pendolino i mogły śmiało jechać, musiały czekać te 20-30 minut, bo jedzie Pendolino. I stąd były te nieprawdziwe
@bregath: No nie wiem, na trasie Wawa <-> Wrocław to zazwyczaj 1h szybciej (tylko te Express z 30 minut wolniej, ale to pewnie kwestia, że Pendolino może na niektórych odcinkach jechać 200, a nie 160)
W Polsce one jeżdżą od
Rozjadą ICC.
Pendo w Zako, bilety dla gowniaków i starszych za zeta to akcje, które mają rozpalić Polaków na myśl o ICC? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Biorąc pod uwagę, co 500+, trzynastki i inne barbórki robią dla zmiany wyników wyborów zarówno parlamentarnych, jak i prezydenckich, to tak, mają rozpalić.