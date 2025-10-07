Mam raczej wolnościowe poglądy, ale zakaz sprzedaży alkoholu mnie w jakimś małym stopniu przekonuje.



Oczywiście to sposób mierzenia "moją miarą", a nie obiektywna opinia. W całym swoim życiu praktycznie nie zdarzyło mi się, aby lecieć w nocy po butelkę jakiegokolwiek alkoholu, czy to na stacje benzynową, czy to małych monopolowych budek, czy nawet Żabki. Człowiek, jak ma jakąś okazję - zazwyczaj w sobotę, to się kulturalnie zaopatruje wcześniej, ma też swój zapas Pokaż całość