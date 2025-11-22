Bezdzietne kobiety powinny później przechodzić na emeryturę - petycja.
Panie z TVN 24 debatują jak są pokrzywdzone i dyskryminowane, bo będą musieć pracować do 65 roku życia, jeśli nie będą mieć dzieci. Zero słowa o mężczyznach, którzy i tak pracują dłużej.robert-kuzba
Komentarze (34)
najlepsze
@lesio_knz:
Można mieć wywalone, ale tak się składa, że akurat załamanie populacji to katastrofa dla Polski i Europy.
I to prawkycznie prawie na każdym froncie. Od upadku gospodarki po zatracenie kultury (przez napływ innych).
Nie ma absolutnie nic ważniejszego na najbliższe +100 lat niż demografia.
Co prawda ja mam na to w------e, ale moje dziecko bedzie żyło w tym syfie.
Za samą sugestię zrównania wieku emerytalnego witaminki, simpy i boomerzy zaczynają rzucać się do gardła.
Nie grożą nam głodowe emerytury, bo każda partia będzie kusiła benefitami dla emerytów, byle wygrać.
Grozi nam natomiast naturalna śmierć przez zanik na tle innych narodowości. Amen.
@lysy_orangutan: no ale rosja tez ma ujemny przyrost naturalny + przewage starcow i kobiet a ciagle wojnyi pobor tutaj nie ulatwia sprawy
zreszta chiny maja ten sam problem
to nie tak ze tylko europa nie umi w rozmnazanie. Kazdy straszy ze trzeba wspierad ukr bo jak nie to w kamasze i do okopu ale kazdy ma w glowie jakas fantazyjna wizje rosji
cuckoldowy kraj
Tak już serio, to niektóre kobiety naturalnie nie mogą mieć dzieci, dlaczego miałyby inaczej na emeryturę przechodzić?
Chłopaki, żeby nie bylo zrzucania całej winy na kobiety, wielu facetów też się kisi przed kompami po 30-tce, bo tak wolą.