Polska demografia to nie tylko sprawa finansowa- mniej dzieci to gorsze warunki życia przyszłych emerytów. To też sprawa bezpieczeństwa- my z prawie 40 mln mieszkańców jeszcze możemy przeciwstawić się ruskim, ale np. takie Czechy z 10 mln nie mają na to szans. Jeżeli będzie nas w przyszłości mniej i dodatkowo mało młodych to rosja może nas pożreć. Niestety taka jest prawda. Wszyscy wiedzą z histori ile ofiar i biedy w Polsce powodowała Pokaż całość