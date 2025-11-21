Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
Dziś jest dzień w którym pewien pociąg Newagu zacząłby wyrzucać błąd awarii sprężarki, gdyby wcześniej nie został spatchowany. Z okazji tego dnia życzę wszystkim sprawnej sprężarkiRyptun
@midpoint: bo nikogo nie obchodzą standardy emisji spalin, nawet urzędasów
Nikomu za to włos z głowy nie spadnie, bo nikt nie jest głupi po takich akcjach zostawiac jakikolwiek ślad typu dokument, wiadomość, mail lub cokolwiek, co mogłoby być dowodem. A jak nie ma dowodu, nie ma winy, więc nie ma kogo ukarac, tak to działa - każdy może się wyprzeć i nic nie
No ale to pewnie kolejna teoria spiskowa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Morf: e tam, chyba nawet na wykopie było ostatnio, jak bodaj iLife zdalnie "popsuło" odkurzacz, bo właściciel zablokował wysyłanie logów i danych telemetrycznych, a zostawił dostęp tylko do aktualizacji ota i dostęp do odkurzacza. Więc co za problem wyklinać komendy, które sprawią, że obecne urządzenia z dostępem do siedzi będą się psuły, gdy producent stwierdzi,
ALE GDY OBEJRZAŁEM PREZENTACJĘ w której przedstawiono szczegółowo co oni tam od.ebali to głowa małaxDDD Ten geotargeting to mnie rozwaliłxDDD
Za coś takiego to powinni tam wszyscy siedzieć a cały ten podmiot zaorać i dać bana na polski rynek a z tego co widzę to nadal mają jakieś zamówienia
to wygląda jakby stworzyli presje na serwis jakimkolwiek kosztem byle otrzymać sprawny pociąg na okres świąteczny