Wizerunkowa wpadka znanego centrum medycznego
Centrum Medyczne Medicover proponuje pakiety medyczne, które powinny być alternatywą dla publicznej służby zdrowia. Rzeczywistość okazuje się jednak zupełnie inna. Na wizytę u niektórych specjalistów trzeba czekać nawet rok chyba, że jest się znaną osobą, to okres oczekiwania może zostać znacznie sFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
https://wykop.pl/link/7777613/medicover-blokuje-terminy-abonamentowcom-dostepne-tylko-za-350-zl-w-medistore
Medicover blokuje terminy abonamentowcom dostępne tylko za 350 zł w Medistore
Zlikwidujmy nfz to bedzie lepiej c’nie?
@mlodygustaw: no ja to pisałem, ale dzięki, że mnie wołasz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@mlodygustaw: ale co za różnica czy płacą ludzie, czy firma? Cena jest, jaką jest i jedną usługa powinna być dostępna.
Plus jest taki, że przy rejestracji z recepcji już są lekarze i terminy, przynajmniej ci "średniego" szczebla.