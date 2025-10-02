Na kolejki jest tylko jeden sposób. Samodzielne leczenie w domu. Gorzej jak chodzi o coś poważnego i ktoś nie jest fanatykiem konfy. Fanatykom pomaga witamina c i żywa woda. Pozostali muszą korzystać z prawdziwego leczenia. Można chodzić do znachorów. Moja matka chodziła. Bardzo pomógł. Wczesniej nie kwalifikowała się na operację bo za duże ryzyko. Lekarz odmówił. Teraz operacja obowiązkowo. Ryzyko się nie zmieniło ale stan się zmienił.