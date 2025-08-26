Medicover blokuje terminy abonamentowcom dostępne tylko za 350 zł w Medistore
Medicover blokuje wizyty abonamentowcom w aplikacji brak terminów, a na Medistore te same wizyty są dostępne nawet od jutra za 350 zł. Pacjenci z abonamentem słyszą tylko: brak wolnych miejsc. Czy to zgodne z prawem?Martinjz
Tym się powinien zająć UOKiK. To prawda, że to samo robi konkurencja, ale to nie oznacza, że jest to zgodne z prawem.
dopiero po napisaniu reklamacji zostałem przyjęty następnego dnia
Więc pozwać Ich za jakieś nie wykonanie umowy i ew. jednocześnie 'karnie' za oszustwo :] jak się boicie egzekwować swoich praw w sądach to jesteście łatwym celem dla cwaniaków którzy nie zawahają się Was olać/pozwać jak będą mieli powód/możliwość
PS: Ale nagłośnienie sprawy to dobry krok na początek... czasem może wystarczyć :)
@fraciu: Dobra rada :) ale to nie zawsze pomaga i uwzględnia to definicja oszustwa w prawie :) jak mocno przyjdzie co do czego sąd oceni czy krytyczne zapisy regulaminu nie są przypadkiem klauzulami niedozwolonymi/sprzeczne z prawem, sprzeczne z interesem społecznym, dobrym obyczajem i najpewniej najbardziej na korzyść konsumenta jak się da :]
Tak będą twierdzić prawnicy pozwanych. Nie racjonalnie
Dalej głosujcie na "wolnościowców" to będzie u nas tak jak w USA i albo pozdychacie albo uzależnicie