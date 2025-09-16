Bruksela nakłada normy CO2 na pojazdy bez silników
wyznaczenie norm emisji CO2 dla naczep i przyczep czyli pojazdów pozbawionych silników spalinowych. Producenci postanowili zaskarżyć unijne zasady w europejskim trybunale. Kiedy rowery, bo przecież wydychamy CO2aaaa-auto
Komentarze (61)
Rozumiem protest producentów naczep, natomiast tytuł totalnie z d--y :D, tutaj chodzi o emisję całego zestawu, a nie samej naczepy, o naczepę to chodzi o aerodynamikę, masę, układ jezdny naczepy, energooszczędność w chłodniach.
Wiadomo, że producenci naczep nie chcą ponosić tych kosztów, ale zauważcie, że w tych protestach nie chodzi o uwalenie tego, ale o przeniesienie kosztów na producentów ciągników albo spedytorów, więc producenci
Nie da się każdej jednej rzeczy zoptymalizować tak
@11mariom: Tak i dlatego trzeba prawo dobrze zaprojektować, a co by nie mówić, akurat w UE opłacają do tego specjalistów i podczas prac nad nowymi przepisami, akurat