Fala zwolnień w dużej firmie. 44% pracowników zastąpi sztuczna inteligencja
Znana firma świadcząca usługi z zakresu przetwarzania w chmurze ogłosiła zwolnienie 4 tys. pracowników w jednym z działów. Powód? Sztuczna inteligencja. Co ciekawe, szef firmy jeszcze niedawno zapewniał, że rozwój AI nie przyczyni się do redukcji etatów.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 120
- Odpowiedz
Komentarze (120)
najlepsze
Nie cierpię tego gdy duże korpa robią co mogą by ograniczyć kontakt z klientem. Jak chcesz zgłosić reklamację czy po prostu zgłosić błąd to musisz przedzierać się przez masę asystentów-botów. Teraz po wypełnieniu formularza dostanę wiadomość od AI że ono nic nie może i mam czekać aż odezwie się człowiek (których akurat jest mało bo zostali zwolnieni xD)
@ty_to_chyba_lubisz: O to, to! Tak miałem z InPostem. Walczę z
no to klienci Salesforce już sie cieszą, że zamiast wisieć na telefonie żeby dodzwonić sie do pół-bezużytecznego padżita na infolinii, teraz będą mogli poczatować sobie z wpełni bezużytecznym AI
https://www.youtube.com/watch?v=4V2C0X4qqLY
@Nadia_: chyba, że ktoś jest na b2b jak 95% ludzi w branży ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Aster1981: Już kilka firm się na zbyt optymistycznych prognozach dot. użycia AI przejechało, zobaczymy. Aktualnie te systemy agentowe są na takim poziomie, że w sprawnych rękach są bardzo wydajnym narzędziem, ale jak ktoś mniej techniczny zachłyśnie się możliwościami, to gotowy jest pomyśleć, że ot wpisujesz prompta i zrobione. Sprzedasz zarządowi bajkę, ile to nie zaoszczędzicie na rewolucji, inkasujesz premię, a co
@StdPtr: jak komunista mowi ze bez niego system padnie i jemu sie te pieniadze po prostu naleza to go kapitalista po prostu na zbity pysk wywala xD