Główna zasada pracy w korpo brzmi tak: "Jak szefostwo mówi, że zwolnień nie będzie to znaczy, że będą" Przecież te pluskwy potrafią mydlić oczy, jaka to przyszłość czeka dany dział, awansować kogoś na kiero i następnego dnia wręczyć wypowiedzenia całemu działowi. Kto wierzy w słowa CEO ten trąba. Nigdy nie znasz dnia i godziny ! Ale przynajmniej są odprawy. Rekompensata dla pracownika za cały ten stres, który musi przeżywać z miesiąca na Pokaż całość