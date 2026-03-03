Kaucje za butelki. Zrobili z nas śmieciarzy!
Po kilku miesiącach funkcjonowania systemu niezadowolenie z rządowej decyzji wydaje się jeszcze większe, niż w momencie planów zastosowania nowego rozwiązania dotyczącego segregacji części odpadów. Rząd zrobił z nas śmieciarzy - słychać od oburzonych obywateli.FXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 113
- Odpowiedz
Komentarze (113)
najlepsze
Co za odklejone debile to wprowadziły noooo
2+2=4
a my bierzemy przecież udział w konkursie na najbadziej z-----y pomysł i musimy wygrać.
No i albo czekasz aż ktoś sie łaskawie zajmie naprawą usterki, albo zawijasz z plastikiem i z zakupami z powrotem do domu.
Durny system marnujący czas i zmniejszający zarobki samorządów