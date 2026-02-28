Stare znałem - Tusk i Koalicja kocha to co zachodnie i unijne, chyba że to co zachodnie i unijne miałoby poprawić życie normalnego człowieka.

Dokładnie tak zapamiętałem jego rządy jako nastolatek - obowiązki i opłaty jak na zachodzie, pomoc społeczna i wsparcie jak na wschodzie.

Tak samo zrobili z ustawą o jawności wynagrodzeń, UE kazała ogarnąć jawność, więc zamiast po prostu napisać ustawę o podawaniu widełek w ogłoszeniach to 2 razy ją Pokaż całość