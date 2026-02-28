VAT 5 proc. na prąd? Polska sceptyczna wobec propozycji Komisji Europejskiej
Komisja Europejska proponuje obniżkę VAT na energię do 5%, by ulżyć obywatelom. Polska, mająca jedne z najwyższych cen prądu w UE, mówi "pas". Powód? Miliardowe straty dla budżetu. Wygląda na to, że kroplówka dla państwa jest ważniejsza niż niższe rachunki w Waszych domach.awres
Dokładnie tak zapamiętałem jego rządy jako nastolatek - obowiązki i opłaty jak na zachodzie, pomoc społeczna i wsparcie jak na wschodzie.
Tak samo zrobili z ustawą o jawności wynagrodzeń, UE kazała ogarnąć jawność, więc zamiast po prostu napisać ustawę o podawaniu widełek w ogłoszeniach to 2 razy ją
@SpinMeRightRound: Kilkadziesiąt lat minęło, a ludzie dalej tak samo głupi.
@Vinizius: Dokładnie.
im więcej kasy ma państwo tym mniej mają kasy niewolnicy (obywatele).
Na "podstawowe przedmioty" są niby niższe stawki. Czasem mówi się też, że wyższa stawka to na dobra luksusowe.
Czyli benzyna i prąd są luksusowe.
No tak- biodegradowalny ekop0laczek ma siedzieć w czworakach przy słońcu i dojeżdżać do kołchozu busem.