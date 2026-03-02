Pomijając to, że trzeba być amebą żeby lecieć 350km/h na publicznej drodze i to jeszcze nagrywać/wrzucać do internetu, to chłop który ma taką kasę naprawdę myśli, że komuś zaimponuje siedzenie w fotelu i trzymanie wciśniętego pedału gazu? Wyczyn godny średnio rozgarniętej małpy, prowadzenie Passata z przyczepką jest bardziej skomplikowane.