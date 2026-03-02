Kolejny rajdowiec jeżdżący 350 km/h po polskich drogach
Kolejny Majtczak, Pan Jean Generaux syn Pani Barbary Edelmuller-Generaux właścicielki firmy BATIM, chwali się swoją brawurową jazdą w internecie. Ciekawe czy w razie wypadku ofiary też zgnia w pożarze.NocnyProtokol
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
Nie ma gorszego gatunku człowieka niż Janusze-juniorzy. Banda zarozumiałych kutasiarzy którzy uważają, że prawa państwowe i społeczne ich nie obowiązują bo tate i mame ma kasę.
@Bryk: Pod warunkiem, że zatrudnisz sobie także ludzi do zarządzania wszystkim, co z tą działalnością jest związane – wyszukiwania frachtów, ogarniania serwisów, wyszukiwaniem i zatrudnianiem ludzi, zarządzania płatnościami dla pracowników, podwykonawców, banków leasingujących, ubezpieczycieli etc.
Jeśli uważasz, że to taka prosta robota, przy której nawet nie trzeba ruszać głową, to na co czekasz? Nie dałbyś sobie mentalnie rady z tym, że kasa leciałaby ci na
Wszędzie ci Galowie...