UOKiK ma dwa punkty zaczepienia do walki z Allegro. Jeden to właśnie przesyłki, gdzie podmiot dominujący na rynku wyraźnie promuje swoje przesyłki i coraz bardziej pozbawia wyboru konsumentów. Drugi to pilnowanie cen w sklepach sprzedających. To zmowa cenowa.



Swoją drogą to szkoda, że Allegro zamiast iść w stronę zdobywania nowych rynków za granicą i otwierania ich na polskich sprzedawców walczy u nas z podmiotem, który ten podbój by im ułatwił.