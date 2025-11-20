To jest działanie rodem z białorusi. Nie ważne, że nie mają racji, bo wszyscy na komendzie dobrze wiedzą, że nie mają. Ważne, żeby isć w zaparte, nie przyznawać się do popełnionych błędów i gnębić obywatela ile tylko się da. Aparat państwowy zawsze ma czas i środki, a obywatel już niekoniecznie, żeby bić się z koniem. Jeśli milicjanci nie będą ponosić odpowiedzialności za swoje nadużycia, to nigdy nie będzie tam porządku.