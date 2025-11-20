Policja Bieruń wytacza Audytorowi postępowanie i blokuje komentarze
Policja Bieruń wydała zdawkowe oświadczenie, gdzie stwierdza że toczy się u nich postępowanie przeciwko Audytowi Obywatelskiemu za nieokazanie dokumentów i wyłącza komentarze. Dodajmy, że jest to efekt wczorajszego głośnego znaleziska, na które moderacja haniebnienałożyła shadow ban.motylbezskrzydel
Komentarze (45)
XDDDDDDDDDDD ciekawe mnie ile godzin przepalą to na wyjaśnianie sprawy oczywistej, że nie okazał bo nie musiał. Później policjanci narzekają, że nie wyrabiają się ze sprawami, no jak któryś dzień leży temat który jest oczywisty do wyjaśnienia, ale to trzeba mieć >30IQ
Ostatnio napisałem jakiś komentarz (uszczypliwy, ale grzeczny) pod postem Starostwa Powiatowego i sporo osób się z nim zgadzało. A następnego dnia komentarz został usunięty, a opcja komentowania zablokowana.
Zastanawiam się czy warto uderzać we wnioski o informacje publiczne - kto,
Albo chociaż uczulili na "tego jednego typa z ustawami i wyrokami w plecaku" xD
Jak zostaniecie wezwani do kolesia co nagrywa z chodnika i nie jest to jednostka wojskowa/specjalna to może to robić, aby uzyskać od niego dane pod żadnym pozorem nie wymyślajcie przepisów tylko weźcie go na świadka niepotrzebnego wzywania policji, wszystkie dane musi wam podać, a potem pójdziecie do zgłaszającego, spiszecie dane