ale ja mogę pana wylegitymować… w każdym momencie, bo jest pan osobą podobną, choćby do poszukiwanej.

Jak bezczelnie pies usprawiedliwiał swoją reakcję, tym że nie chciał, by żona została wdowa. Co za pajac bezczelny. Dobrze wie, że jest w dupie. Nie mówiąc już o siłowemu wyłączeniu kamery.Co za bezczelna menda. Najgorsze, że to nie są wyjątki wśród policji, że sobie tak myślą. U nich to normalne.