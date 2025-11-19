Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
Bieruńscy policjanci z garnizonu śląskiego wymyślili prawo w okolicach kopalni Ziemowit, następnie postanowili je egzekwować i brutalnie mnie zaatakowali nie mając kompletnie racji! Gdyż się dowiedzieli jak bardzo są w czarnej d*pie, kontynuowali upokarzanie mnie i trzymanie w kajdankach przez kilkajarek04
- #
- #
- #
- #
- 47
- Odpowiedz
Komentarze (47)
najlepsze
To prawda, że Mateusz Wiechaj oraz Łukasz Wójtowicz dnia 18 września 2025 r. przekroczyli swoje uprawnienia i bezprawnie zatrzymali człowieka?
EDIT: żałosne, że oni od covidu jeszcze nie ogarnęli, że nie mogą sobie ot tak podejść i dowodu zażądać.
Państwo z kartonu jak takie ameby mamy w służbach. ¯\(ツ)/¯
Komentarz usunięty przez autora
Co za bezczelna menda. Najgorsze, że to nie są wyjątki wśród policji, że sobie tak myślą. U nich to normalne.
https://www.facebook.com/mateusz.wj
Akurat odwracanie sprawy to prawnicy mają dobrze obcykane - coś pominą, coś zmyślą, coś sami na poczekaniu wyinterpretują i już mamy wystruganą alternatywną rzeczywistość.
Przypomnę, że nikt nigdy nie przeprosił Tomasza Komendę czy Arkadiusza Kraskę, żaden sędzia nie okazał skruchy (a przewinęło się ich wielu), nikt oficjalnie nie wyciągnął wniosków ani nie wprowadził żadnych zmian.
Wymienieni są tylko czubkiem góry lodowej.