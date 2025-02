Tarnów powinien STANĄĆ NA GŁOWIE by mieć tak szybkie połączenie kolejowe z Krakowem jak to tylko możliwe.



Wówczas ma szansę stać się spokojną "sypialnią" Krakowa.



To jest JEDYNA szansa dla tego miasta.

Czy władze Tarnowa stać na taki wysiłek intelektualny?