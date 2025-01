Najgorzej w tym kraju to być zwyczajnym robolem między 26, a 65 rokiem życia na etacie. Wszyscy coś maja - przedsiębiorcy niski ZUS, i podatek liniowy, plus robienie kosztów, emeryci 13stki i 14stki, młodzi zwolnienie z PIT, a Ty na to wszystko z---------j, utrzymuj system i jeszcze oczekuje się od Ciebie że dzieci garstke narobisz.