U mnie stan zapalny jelit praktycznie zawsze był poprzedzony epizodem złego nastroju i wyraźnym spadkiem chęci do wszystkiego. Mimo pobrania wycinka jelit nie wiedzieli czy to Leśniowski czy po prostu jakieś inne, nieokreślone zapalenie jelit. Osobiście uważam że to głowa i problemy rodzinę miały na to wpływ. Głowa jest zależna od jelit a jelita od głowy. Jest magazyn Newsweek poświęcony temu połączeniu (parę artykułów zadedykowanych tematowi) polecam zapoznać się ;)