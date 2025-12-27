Nie minęła doba, a pani prezes już uruchomiła swoich prawników wzywających ostatecznie(nie było wcześniej innego) do zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych, w szczególności "wizerunku, dobrego imienia oraz reputacji poprzez zaniechanie jakichkolwiek negatywnych, nieprawdziwych i bezprawnych informacji na jej temat". Wezwali także do usunięcia filmu. Prawniy jej to też niezłe ziółka, zaczynają kłamać w pismach jak opętani. Jakieś problemy ze wzrokiem, ze słuchem mają?
Audyt vs Karyna - Nie minęła doba, a pani prezes już uruchomiła swoich prawników
Komentarze (99)
Jechać z cwaniaczkami wg. rozkładu. Weryfikować ich wydaliny; nie ufać na słowo; pamiętać, że mają interes zawodowy w tym, by ich mocodawca dopiął swego bez względu na fakty lub prawo.
@patryk-wuwuw: W Willę Karpatię ;)
w pustce trudno o przypadkowe zderzenie 2 elektronow, a w glowie Karyny jeszcze trudniej, bo zewnetrze wylapuje i nie wpuszcza do wnetrza.....
@eSUBA94: czyli calkowicie inna sytuacja
Jeśli karina wraz z swoimi marianami zachowuje się sposób wulgarny, wyzywają przechodniów od ludzi chorych psychicznie, upośledzonych itd to co to za reputacja?