Drugi próg podatkowy łapie już co dziesiątego Polaka! Zmian jednak nie będzie
Rząd nie podnosi podatków, a pensja w grudniu i tak spadła o 2 tys. zł... Kwota wolna od podatku od 2022 r. stoi w miejscu, a do II progu wpada już 2 mln ludzi. Tak wygląda niezwiększanie podatków w praktyce.WinoDominoISpiew
Komentarze (260)
@zosiaa: za co kupisz nowe F-35 i setki czołgów? to nie są tanie rzeczy. Dodatkowo dziura w ZUS będzie tylko rosła i jej nie anulujesz.
Albo obetniesz emerytury (ale wtedy nigdy nie wygrasz wyborów) albo zwiększysz wpływy do budżetu
@Kogutt: W sensie że taka konfa obniży podatki? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No tak, where problem?
@baczek123456: Na ryczałcie jak zarobisz troche wiecej brutto to dostaniesz 3k zusu co miesiac.
Mamy mordercze podatki ale przynajmniej jest na atomówkę, farmę offshore, ogromny socjal, utrzymanie wchodzącego wyżu z 1960r na emerytury i cpk xD
Znam gościa który prowadzi firmę jako spółkę i księgowa która miała jasno powiedziane żeby ostrzec wcześniej jak przychód zbliży się do dwóch milionów euro.
Zapomniała. I przychód został minimalnie przekroczony w grudniu. W następnym roku(tym) koleś całość podatków musi płacić z 9% na 19% od całej kwoty.
Gdyby sprzedał nieco mniej by musiał zapłacić około 90k pln podatku mniej.
Nauka przez praktykę.
Oczarowanie śpiewki "tam są bogacze", "dobrze im tak", "32% to nie tak dużo".
Im więcej osób wleci w próg tym lepiej. Dla tych co już tam są od pewnego czasu to już żadna różnica. Zyskaja za to solidarnych sprzymierzeńców.
25 lat temu, kiedy ją wprowadzono, była to dwukrotna wysokość pensji minimalnej, która wynosiła wtedy ok. 500 zł netto.