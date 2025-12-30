Przynajmniej te progi dotyczą tylko przekroczonej kwoty.

Znam gościa który prowadzi firmę jako spółkę i księgowa która miała jasno powiedziane żeby ostrzec wcześniej jak przychód zbliży się do dwóch milionów euro.

Zapomniała. I przychód został minimalnie przekroczony w grudniu. W następnym roku(tym) koleś całość podatków musi płacić z 9% na 19% od całej kwoty.

Gdyby sprzedał nieco mniej by musiał zapłacić około 90k pln podatku mniej.