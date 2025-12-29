Najlepsza tenisistka świata przegrała z mężczyzną który jest 671 w rankingu ATP
Facet który od 3 lat nie gra regularnie i zmaga się z kontuzjami wygrał mecz z najlepszą zawodniczką na świecie. Ale to one chcą takich samych płac, bo przecież robią to samo co mężczyźni.gudnis25
Najlepsze jest to, że kobiety walczą 2-3 setów, a faceci 3-5 setów, przez co czas na reklamy jest o ok 50% większy u facetów (i wysiłek), więc któs tutaj kogoś sponsoruje XD
Akurat tenis ziemny jest jednym z niewielu sportów, gdzie kobiety mają spora oglądalnośc ale i tak nie generują takich zysków jak faceci. Gdzieś tam czytałem, że obecnie kobiety mają 3x niższa oglądalnośc, kiedys dochodziło do 2x razy mniej, jak tenis kobiecy bił rekordy. Obecnie okres Iga-Sabalenko to taka sobie popularność tenisa.
Więc te 3x mniej to i tak WOW, bo w innych sportach top jest 1000 do 1?
(
Też grywam w tenisa, to mi się należy... ¯\(ツ)/¯
Już kiedyś to pisałem ale nie ma chyba żadnej dyscypliny gdzie kobiety by były lepsze od mężczyzn. W każdej dyscyplinie
Australijczyk odwiedził Żabkę przed meczem.
@amichala: to jak taki jeden niemiec. Tyle że on jeszcze szluga do dwóch piwek wypalił ( ͡º ͜ʖ͡º)
To prawda, choć pamiętaj, że jej część kortu była o 9% mniejsza od kortu Kyrgiosa, więc już na starcie byliśmy światkami "pozytywnej" dyskryminacji... ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Abstrahuję od tego, że koleś od 3 lat nie gra zawodowo w tenisa...
,,Filozof i etyk Magdalena Środa była we wtorek 14 marca gościem programu "Hejt Park"
W dalszej części programu Magdalena Środa usiłowała przekonywać, że kobiety nie różnią się od mężczyzn pod względem fizycznym. Zdaniem filozof, "nie mamy ani jednej cechy genetycznej, fizjologicznej czy medycznej, która by jednoznacznie decydowała, kto jest kobietą a kto mężczyzną. Nie ma takiej cechy"
Kasę w sporcie robi się z praw do transmisji i reklam.
To, że sabalenka przegrała i dlatego kobiety powinny zarabiać mniej to argument z d--y.
Zarabiają mniej, bo damski tenis jest mniej popularny.
Z tego, co kojarzę, Sabalenka pruła się o grę transpłciowych sportowców w damskim tenisie. Fakt, że przegrała, dowodzi jej racji.
@IHaveThePower: No i mają wyższe płace, bo oglądalność jest wyższa. Na przykład na Onlyfans.