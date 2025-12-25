Nigdy nie zapomnę jak wezwała mnie dyrektorka, bo syn w 1 klasie "popchnął koleżankę i ta płakała". Usłyszałem, że mam pogadać z synem, bo dziewczynek się "nie dotyka nawet kwiatkiem". W domu dowiedziałem się, że syn owszem popchnął ją, ale po tym jak ta mała $#@^% podłożyła nogę i ten się przewrócił. Rozpierała mnie duma i oczywiście zamiast ochrzanu syn dostał pochwałę, a od ponownej wizyty u pani dyrektor powstrzymała mnie żona, Pokaż całość