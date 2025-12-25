Prześladowana Daria - szkoła wydaje oświadczenie. Zaskoczenia nie ma.
Oni są niewinni, zrobili wszystko jak należy, a w ogóle to hejt był poza godzinami lekcyjnymi. To linia obrony dyrekcji placówki. Do wyrzucenia ze szkoły ofiary już się nie odnoszą... Prywatne liceum dla bogatych, z kadrą nie mającą pojęcia o pedagogice. Za to jest "inkluzywne środowisko".Buckshot_00
Szkoły to patologia, którą sobie to społeczeństwo wyhodowalo, a teraz musi tam posyłać własne dzieci.
Tego już nikt nie naprawi. Bo nikt rozsądny się nie chce w to pakować.
szkoła nic do tego nie ma, jeśli nic nie stało się na terenie szkoły
I coś nie pykło jak ostrzeżenie słowne nie pomogło? No i żeby rodzicom zły PR nie poszedł to walczą ze szkołą?
@CheSlaw: Kurde w ostatnim poście na ten temat było Tutaj.
Tu jest wzmianka o tym że laska
@CheSlaw: Po co ty komentujesz sprawę o której nie masz pojęcia?
Były nagrania które dobitnie pokazują, że ta daria obrażała innych uczniów.
Przejrzyj sobie poprzednie znalezisko.
Teraz jaśnie panu trzeba pokazywać minuty ostatniego nagrania żeby był usatysfakcjonowany?
Wydawało by się, że płacisz kase to wymagasz, a bywa gorzej niż w publicznej szkole właśnie przez ten dopływ kasy od rodziców.
Całkiem możliwe, że jest to szkoła dla bogatych patusów jak ktoś wcześniej napisał.
@sajmonm: Wydawałoby się
@sajmonm: cale szczescie, ze w szkolach publicznych jest porządek i takie sytuacje nie mają miejsca 🤷
@szmichal: z podstawowej nie można, z ponadpodstawowej jak najbardziej.
Pierwszy jest obowiązek szkolny, działa do ukończenia szkoły podstawowej lub 18 rż. Niepełnoletniego ucznia szkoły podstawowej nie można wyrzucić, można go co najwyżej przenieść do innej placówki.
Po ukończeniu szkoły podstawowej a przed uzyskaniem pełnoletności, istnieje obowiązek nauki do ukończenia 18 rż. Nie musi być
@orejpolenatraktore: A co to takiego ta agrofobia? Wstręt przed pracą na roli?