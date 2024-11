Miesiąc temu kilka razy pytałem w przychodni o szczepienie widząc plakat, że jest pandemia i proponują szczepienia, problem taki że nigdzie nie było szczepionek czy to w poradni, aptekach czy nawet w sanepidzie. Tych chorób będzie więcej bo odporność stadna spada, a przez co to każdy niech się domyśli sam, clown world to jeden z czynników