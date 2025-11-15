Bananowy syn właścicieli "Agmaz" chwali się jazdą +270km/h
Syn właściciela AGMAZ (Firma która nie płaciła pracownikom a w tym samym czasie szef brylował w nowym Lambo, syn zegarkiem AP za kilkaset tysięcy i odbiorem Maybacha) oraz kobiety znanej z wyhamowywania tirów i straszenia osób publikujące nagrania postanowił pochwalić się jazdą +270km/hElementalX7
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 108
- Odpowiedz
Komentarze (108)
najlepsze
Bogolstwo to jednak stan umysłu.
@Alkreni:
https://www.youtube.com/watch?v=fhQ4nHh3atM
@_RaveN A pseudo ochroniarze od Rutkowskiego nie zostali koniec końców zawinięci przez niemiecką policję?
@Wielka-Polska-Betonowa: W dup. byłeś i gów. wiedziałeś, a to co opisałeś jest dosłownie w każdym kraju na świecie, wszystko rozbija się o skalę, a tutaj jesteśmy w czołówce państw rozwiniętych i nie porównuj nas do Rosji, ok?
tacy ludzie jak on powinni być spaleni w internecie
tymczasem bananowy synek i jego tatuś oszust sobie dalej żyje w najlepsze, drogie hotele, wycieczki drogie auta
gdzie tu sprawiedliwość? ONI SIĘ POWINNI WSTYDZIĆ NA ULICY POKAZAĆ tymczasem zapieprzają autami i łamią prawo popijając drogiego szampana
gardzę snobami i bananowcami od urodzenia
a nie że syneczek sobie lata po salonach samochodowych i szuka kolejnych autek, potem jedzie zjeść obiadek za 300zł i zapić szampanem za 200, potem jedzie na dyskoteke i tam zostawia 1000zł