Do umundurowanych policjantów powiedziałem, że zostałem pobity przez osoby, które się oddalają. Jeden z policjantów powiedział, że oni twierdzą, że to ja ich zaatakowałem. A na koniec powiedzieli: „A skąd pan jest pewien, że to byli policjanci?” - przywołuje pan Mirosław.



Tych trzech dżentelmenów to policjanci po cywilnemu. Jak można tak łgać.