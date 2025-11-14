Funkcjonariusze pobili na stacji benzynowej mężczyznę z chorobą Parkinsona.
Pan Mirosław ma chorobę Parkinsona. Kiedy tankował na stacji benzynowej, uznano, że jest pod wpływem narkotyków. Niespodziewanie pojawili się policjanci po cywilnemu, którzy zaatakowali mężczyznę, mimo że ten tłumaczył, że jest chory.HardWax
Komentarze (26)
najlepsze
Tych trzech dżentelmenów to policjanci po cywilnemu. Jak można tak łgać.
W zamian mogą się bezkarnie poznęcać się nad obywatelami również po pracy.