76 osób na jedno miejsce na dermatologię, 65 na endokrynologię
Dane z 2024 pokazują gigantyczną liczbę miejsc na jedno miejsce na niektórych specjalizacjach. Rozbija to narrację, że "miejsc na specjalizacje jest wystarczająco dużo, bo na niektórych zostają miejsca". Co z tego, na deficytowych i intratnych utrzymuje się gigantyczny niedobór miejsc wobec chętnychtomasztomasz1234
a potem łolaboga lekarzy nie ma, terminy po pół roku
KASTA, KASTA, KASTA która pilnuje swoich dochodów
a potem taki zarabia po 300k miesięcznie XD
Niestety tak jest powinni pracować normalnie po 8 h i przychodzi następny a nie brać każdy możliwy dyżur i spać na fotelu kozetce
@ArnoldZboczek: Sam sobie odpowiedziałeś. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja rozumiem każdy chce zarobić ale w Polsce jest patologia z tym , na zachodzie lekarz to nie jest milioner tylko normalny zawód