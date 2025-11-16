No bo wtedy jeden lekarz może trzepac tyle etatów ile sobie wymarzy za horrendalne pieniądze , zamiast podzielić ta chora kasę na większą ilość lekarzy , szczerze to boje się być leczona przez przepracowanych lekarzy którzy z pracy nie wychodzą wręcz i wtedy łatwo o gówniane diagnozy i błędy

Ja rozumiem każdy chce zarobić ale w Polsce jest patologia z tym , na zachodzie lekarz to nie jest milioner tylko normalny zawód Pokaż całość