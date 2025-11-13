Szpital w Kaliszu zatrudnia ginekologa za 2,5 mln zł rocznie. "Jest unikalny"
Czterem specjalistom szpital płaci w sumie 10 mln zł rocznieRadek41
Wincyjjj PKB na służbę zdrowia to będą zarabiać po 10 milionów, bo czemu nie? Sky is the limit jeśli chodzi o pazerność i możliwość przeżarcia na pensje wyższych nakładów na służbę zdrowia
PS. Patrz na numery faktur - to nie jedyne źródło dochodu tego lekarza. Oni są jak świnie przy krocie.
@jacke: i tu jest problem, bo wiecie, rozumiecie, zbyt wielu amatorów wepcha się do zabawy i to niedobra jest ( ͡° ͜ʖ ͡°) Wtedy pan doktur już nie będzie "unikatowy".
Bez tego jeśli dostanie udaru, zawału, lub wpadnie pod samochód to jego unikalna wiedza zostanie utracona, ze stratą dla chorych.
Wynik ostatniego audytu w tym szpitalu pokazał liczne nieprawidłowości jak na przykład: Zawarcie kontraktu z lekarzem (ordynatorem oddziału położnictwa), który otrzymał wynagrodzenie roczne w wysokości 2,4 mln zł — umowa została podpisana bez przeprowadzenia wymaganego postępowania przetargowego. Oprócz tego były przypadki
Rzeczywiście uniknalne umiejętności...
Nawet jakby
@8kiwi: Nie ma czegoś takiego geniuszu xD