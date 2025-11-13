Pszczyna dyskryminuje chłopców w podstawówce za unijne pieniądze
W Pszczynie (woj. Śląskie) wystartował projekt Edukacyjny Maraton Kompetencji - wsparcie uczniów z Gminy Pszczyna". W programie faworyzowane są dziewczynki - w rekrutacji leci 5 punktów za płeć żeńską (s. 6 regulaminu). Po raz kolejny widać, że dla Unii Europejskiej są równi i równiejsi.marek_blck
Komentarze (105)
§ 5 p.7
płeć – dziewczynka: +5pkt
§6 p.10
Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
Czy ja dobrze czytam, czy wedle osób układających kryteria konkursowe dziewczynki wymagają więcej troski od niepełnosprawnych i dzieci ze stwierdzonymi wadami???
Czy osoby układające te kryteria mają dziewczynki za idiotki??? ¯\(ツ)/¯
( ͡º ͜ʖ͡º)
Więc nie ma się co oburzać, to jak dawanie nagrody pocieszenia dziecku z Downem. Wiemy że nie ma szans ale miło popatrzeć na ten szczery uśmiech, prawda?
Jak widać nawet feministki to potwierdzają i to na piśmie ¯\(ツ)/¯
Jak to jest, że kobiety walczące o równość płci pozwalają na takie akcje? Przecież z tego wynika, że niepełnosprawny chłopiec z orzeczeniem wymaga mniejszego wsparcia niż zdrowa dziewczynka.
@PanNiebieski Nie wiem o co się czepiasz, przecież tak właśnie jest.
@PanNiebieski: A w programie jeden podpunkt to:
Wiadomo, że pewnie o tym nie pomyślą, ale... Ja bym się oburzył, że traktują mnie jak jakiegoś idiotę lub gorszego xD.
Niektóre kobiety otwarcie się przeciw temu buntują ale jak widać co chwilę gdzieś wypływa takie myślenie.