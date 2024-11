Do kompletu dodajmy jeszcze parę cyferek dla kontekstu:



2/3 wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce to jednoosobowe działalności gospodarcze, mikrofirm zatrudniających 2-5 osób to ok. 500 tys., a zatrudniających od 6-9 – blisko 140 tysięcy. Dużych podmiotów jest niespełna 4 tys.