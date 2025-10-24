Znalazł wojskowe dokumenty na działce. Policja przeszukała jego dom bez nakazu.
Od wielu miesięcy mężczyzna bezskutecznie walczył o oddanie wojsku dokumentów i doprowadzenie do usunięcia śmieci z działki. Policjanci skonfiskowali mężczyźnie telefon, a następnie dokonali rewizji w jego domu. Mężczyzna nie otrzymał nakazu przeszukania.aleksc
Jakbym czytał artykuł z Komsomolskiej Prawdy xD
Rusek znalazł jakieś dokumenty KGB z czasów ZSRR w garażu zmarłego ojca gdy robił porządek. Zgłosił to na milicje
W ten sam dzień FSB aresztowało jego z żoną i bratem. Siedzieli ok 3 miesiące w jakimś odizolowanym areszcie 😂 XDDDD
Oczywiście nikt nie odpowie oprocz goscia na którego działce wyrzuco smieci
Co za pieedolona patologia ten kraj- gdzie nie popatrzysz to jedno wielkie gowno cie spotyka.