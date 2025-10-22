Tam ewidentnie całe środowisko zawiodło. Albo inaczej - istniał układ wzajemnej adoracji i powiązań, którego właściciel psów był częścią i dlatego przez tyle lat czuł się bezkarny. Teraz wielkie zdziwienie, że nikt nie reagował, a ludzie cierpieli przez lata. Ciekawe, ile jest jeszcze takich patologicznych układzików na gruncie lokalnym, na styku służb, polityki, prokuratury i biznesu, które funkcjonują przez lata, bo ręka rękę myje, a wszyscy zainteresowani spotykają się po pracy przy Pokaż całość