Marcina zagryzły psy. Jego partnerka mówi o koszmarze
Gdy w Zielonej Górze trzy psy zaatakowały pana Marcina, pani Joanna od razu ruszyła w drogę. Gdy dojechała do szpitala jej partner walczył o życie. Zmarł po dwóch dniach. Kobieta czeka na karę dla właściciela psów- byłego policjanta.PapaSar
Komentarze (104)
najlepsze
Dlatego w tym kraju jedynie co można zrobić to aby inne województwa rozpatrywały takie sprawy, bo jest mniejsze prawdopodobieństwo zbieżności interesów. Podlaskie sprawy rozpatrują sądy dolnośląskie i na odwrót, zachodniopomorskie sądy podkarpackie i na odwrót. Albo jeszcze lepiej - na drodze jakiegoś losowania.
Centrala w Warszawie zainteresuję się jakaś sprawę dopiero jak ktoś wywinie coś grubego i
@patryk-wuwuw: Urwy sędziowskie przyzwalają na takie układy i często są ich częścią. Mają instrumenty prawne - w wielu przypadkach tylko urwy sędziowskie mają instrumenty prawne do prostowania takich układów władzy. Ale tak bardzo umiarkowanie chce im się z patologiami walczyć. Bo w ramach przysłóg wzajemnych układy odpowiedzą analogicznie - przyzwoleniem
To sędziowie przyzwalają na partactwo i układy policyjne.
To sędziowie przyzwalają na partactwo i układy prokuratorskie.
To sędziowie przyzwalają na partactwo i układy urzędnicze.
To sędziowie przyzwalają na partactwo i
Ukarać zarówno go, jak i każdego kto mu pomagał we wcześniejszych zdarzeniach.
A realna kara dla psiarza będzie szokująca, oburzająca, śmieszna i nieadekwatna do nie tylko tego śmiertelnego pogryzienia, ale też nie uwzględni poprzednich ataków pchlarzy ze strzelnicy.
Jak zwykle nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności winni, którzy wiedzieli, mieli sygnały, informacje a nic z tym nie zrobili. Nie zostaną pociągnięci
Nie chce mi się wierzyć, że gość, który kręci pauzę, poszedł do lasu na grzyby czy bąki popuszczać forsuje płoty i siatki jakiejś strzelnicy. Dobrze ta kobieta powiedziała, że "upaprać" płot krwią zagryzionego i przenieść tam jego DNA to nie będzie problem, żeby taką wersję właśnie popchnąć w śledztwie.
Nie zmienia to faktu, że tak groźne psy nie powinny mieć cienia szans na wydostanie się poza teren działki
To się doczeka...w tym kartonie do usranej śmierci nic się nie zmienia